Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Усик ответил на вызов борца Грицая
Усик ответил на вызов борца Грицая
Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов
Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов
Феттель покидает Феррари
Феттель покидает Феррари

Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами

Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами
11:36 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Украинский борец и депутат Верховной Рады сходу отказался от гонорара за работу.

29-летний украинский борец и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк заявил о своем желании стать судьей противостояния 33-летнего украинского боксера Александра Усика с хейтерами.

«Пока все вызывают Александра Усика на бой, решил предложить свою кандидатуру в качестве судьи этого противостояния. Честность и беспристрастность гарантирую.

P.S. От гонорара отказываюсь, в нынешнем статусе по закону не положено», — написал Беленюк в Instagram.

Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов

Ранее Усик показал, как нокаутирует «диванного эксперта».

Воспользовавшись случаем, Усика на поединок вызвали украинский борец вольного стиля Богдан Грицай и украинский ветеран Андрей Грачев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Усик, Сепаратизм, Жан Беленюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Максимов остается в Ворскле еще на год
02 Чемпион UFC завершил карьеру в постели
03 Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов
04 Гибель Коби Брайанта: вертолетная площадка отрицает свою вину
05 Уайт о встрече с Поветкиным: На этот раз увидите совершенно другого Диллиана
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь