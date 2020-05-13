Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами

Новости спорта:Украинский борец и депутат Верховной Рады сходу отказался от гонорара за работу.

29-летний украинский борец и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк заявил о своем желании стать судьей противостояния 33-летнего украинского боксера Александра Усика с хейтерами.

«Пока все вызывают Александра Усика на бой, решил предложить свою кандидатуру в качестве судьи этого противостояния. Честность и беспристрастность гарантирую.

P.S. От гонорара отказываюсь, в нынешнем статусе по закону не положено», — написал Беленюк в Instagram.

Ранее Усик показал, как нокаутирует «диванного эксперта».

Воспользовавшись случаем, Усика на поединок вызвали украинский борец вольного стиля Богдан Грицай и украинский ветеран Андрей Грачев.