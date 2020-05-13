У Natus Vincere изменится состав по Dota 2

Состав Natus Vincere по Dota 2 вскоре перетерпит изменения. Об этом сообщил известный инсайдер «Бухая аналитика».
«У Нави минус 2-3 чела. Скорее всего два кора и Семен», - написал инсайдер в Twitter.
Ожидается, что новый состав соберут тренер Андрей Mag Чипенко и Павел 9pasha Хвастунов.
12 мая NAVI снялись с OGA Dota PIT без объяснения причин. Ранее команда вылетела с WePlay! Pushka League, уступив в нижней сетке Alliance.
Текущий состав NAVI по Dota 2:
Владислав Crystallize Кристанек
Идан MagicaL Варданян
Павел 9pasha Хвастунов
Семен CeMaTheSlayeR Кривуля
Ильяс illias Ганеев