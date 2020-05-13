Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами
Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами
Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов
Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов
Без Месси и Роналду: ФИФА отменит церемонию награждения
Без Месси и Роналду: ФИФА отменит церемонию награждения

У Natus Vincere изменится состав по Dota 2

У Natus Vincere изменится состав по Dota 2
12:59 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Команда украинской организации провалилась на WePlay! Pushka League.

Состав Natus Vincere по Dota 2 вскоре перетерпит изменения. Об этом сообщил известный инсайдер «Бухая аналитика».

«У Нави минус 2-3 чела. Скорее всего два кора и Семен», - написал инсайдер в Twitter.

Ожидается, что новый состав соберут тренер Андрей Mag Чипенко и Павел 9pasha Хвастунов.

12 мая NAVI снялись с OGA Dota PIT без объяснения причин. Ранее команда вылетела с WePlay! Pushka League, уступив в нижней сетке Alliance.

Текущий состав NAVI по Dota 2:

Владислав Crystallize Кристанек

Идан MagicaL Варданян

Павел 9pasha Хвастунов

Семен CeMaTheSlayeR Кривуля

Ильяс illias Ганеев

Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Navi.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпион UFC завершил карьеру в постели
02 Максимов остается в Ворскле еще на год
03 Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов
04 Гибель Коби Брайанта: вертолетная площадка отрицает свою вину
05 Уайт о встрече с Поветкиным: На этот раз увидите совершенно другого Диллиана
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь