У Natus Vincere изменится состав по Dota 2

Новости спорта:Команда украинской организации провалилась на WePlay! Pushka League.

Состав Natus Vincere по Dota 2 вскоре перетерпит изменения. Об этом сообщил известный инсайдер «Бухая аналитика».

«У Нави минус 2-3 чела. Скорее всего два кора и Семен», - написал инсайдер в Twitter.

Ожидается, что новый состав соберут тренер Андрей Mag Чипенко и Павел 9pasha Хвастунов.

12 мая NAVI снялись с OGA Dota PIT без объяснения причин. Ранее команда вылетела с WePlay! Pushka League, уступив в нижней сетке Alliance.

Текущий состав NAVI по Dota 2:

Владислав Crystallize Кристанек

Идан MagicaL Варданян

Павел 9pasha Хвастунов

Семен CeMaTheSlayeR Кривуля

Ильяс illias Ганеев