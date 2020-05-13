Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами
Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами
Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов
Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов
Без Месси и Роналду: ФИФА отменит церемонию награждения
Без Месси и Роналду: ФИФА отменит церемонию награждения

Уайт заявил, что Хабиб отказался от боя против Гетжи

Уайт заявил, что Хабиб отказался от боя против Гетжи
14:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Президент UFC сообщил об отказе Хабиба сразиться с Гэтжи летом.

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что планы относительно проведения поединка обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Джастина Гэтжи изменились. Напомним, ранее Уайт выразил надежду, что бой удастся организовать к лету. Теперь же, по его словам, можно рассчитывать на сентябрь.

«Я разговаривал с Хабибом, и он сказал, что будет готов в сентябре. Да, помню, я говорил про лето, потому что мы обменивались сообщениями и казалось, что он готов. Но он говорит, что сентябрь.

Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов

Не знаю, каким будет мир в сентябре, но полагаю, что всё ещё тяжело будет человеку вылететь или прилететь в страну. Так что думаю, что точно бой будет на бойцовском острове. И я не скажу, где он находится», — приводит слова Уайта Sportsnet.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, UFC, Бокс новости, Дэна Уайт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент UFC обратился к Тайсону: Пожалуйста, не делай этого
02 Чемпион UFC завершил карьеру в постели
03 Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов
04 Тони Беллью назвал тройку лучших супертяжей
05 Максимов остается в Ворскле еще на год
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь