Борец Грицай: Ролик Усика снимали российские политтехнологи

Новости спорта:Словесная перепался борца с Александром Усиком продолжается.

11 мая Александр Усик ответил на вызов борца Богдана Грицая и заявил, что готов драться только по правилам бокса. Однако имени Грицая в своем обращении Усик не назвал ни разу.

Самому борцу это, видимо, не понравилось, и именно на этом он акцентировал свое внимание в очередном обращении к Усику:

«Я, Богдан Грицай, обращаюсь к Александру Усику в ответ на его видеообращение, которое выглядит так, будто бы было адресовано мне.

Похоже, что этот ролик Усика снимали российские политтехнологи, которые, как и я, являются большими поклонниками Джоан Роулинг с ее Гарри Поттером, и используют прием «Тот, кого нельзя называть».

В России, когда Путин обращается к своему оппоненту Навальному, тоже никогда не называет его по имени. А у нас Усик обращается, вероятно, ко мне, не называя моего имени. Ну хорошо.

Сегодня, Александр, будем учиться называть людей по имени. Итак, я – Богдан Грицай. Ты – Александр Усик. Именно так ты требовал от иностранных журналистов, чтобы тебя называли. Не Олександр, а Александр. Правильно? Хорошо.

Итак, еще раз. Я – Богдан Грицай, ты – Александр Усик. Верю, что ты сможешь усвоить этот урок. Так как урок, который я преподал тебе в моем предыдущем видео, ты усвоил, судя по твоему ответу. И это отлично».