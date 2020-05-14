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UFC Fight Night 171: результат главного боя

UFC Fight Night 171: результат главного боя
07:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:UFC Fight Night 171: Тейшейра победил Смита в главном бою.

В Джексонвилле (Флорида, США) завершился турнир UFC Fight Night 171.

В главном бою турнира встречались бойцы в полутяжёлом весе бразилец Гловер Тейшейра и американец Энтони Смит. Победу одержал Тейшейра, одолевший соперника техническим нокаутом и весь поединок имевший серьёзное преимущества.

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Ранее в соглавном бою турнира в тяжёлом весе Бэн Ротуэлл был сильнее Овинса Сен-Прё. Кроме того, белорусский боец в тяжёлом весе Андрей Орловский одолел бразильца Филипе Линса единогласным решением судей, а Тиаго Мойзес победил американца Майкла Джонсона техническим нокаутом.

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Все по теме:

UFC, Энтони Смит, Гловер Тейшейра, UFC Fight Night 171, UFC 171.
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