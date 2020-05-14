Бьорндален отправится в Китай для работы со сборной

Новости спорта:Уле-Эйнар готовит китайских биатлонистов к Олимпиаде-2022.

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален в ближайшее время отправится в Китай, где продолжит работу с местной сборной.

Прежде чем присоединиться к команде Бьорнадален проведет две недели на карантине в Шэньяне. Если тренер будет перемещаться между провинциями Китая, то, вероятно, ему придется провести в изоляции еще 14 дней.

«В Китае буду в субботу. Я чертовски этому рад. Несколько вылетов отменили, и я все ждал и ждал. Вероятно, пробуду там 2-3 месяца».

«Мои спортсмены оставались в гостиничном номере в течение двух недель, и никому не разрешали покидать номер. Об этом и речи не было. Мне сказали, что не нужно выходить на улицу, можно только проветривать комнату».

«Я уже работаю согласно запасному плану подготовки. Мы должны были провести сборы в Норвегии, Минске и Германии, но теперь будем заниматься в Китае», — сказал Бьорндален.

В прошлом году Бьорндален и его жена Дарья Домрачева возглавили сборную Китая по биатлону. В их обязанности входит подготовка китайских биатлонистов к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.