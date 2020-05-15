Украинский волейбольный клуб подал заявку на участие в чемпионате Польши

Новости спорта:Львовский «Барком-Кажаны» в следующем сезоне может начать выступать в польском чемпионате

Львовский волейбольный клуб «Барком-Кажаны» планирует участвовать в чемпионате Польши. Руководство команды уже подало заявку на включение в зарубежный турнир.

«Могу подтвердить, что клубы из Берлина и Львова прислали свои заявки. Для нас это большая честь.

Из-за вспышки коронавируса трудно представить расширение лиги и включение команд из-за границы. Но никогда не говори никогда. Определенно стоит рассмотреть эти предложения», - сказал руководитель пресс-службы польской волейбольной лиги Камиль Складовски.

Напомним, ранее «Барком» выиграл первый этап украинской мужской Суперлиги.