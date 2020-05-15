UFC Fight Night 172: результаты взвешивания

Новости спорта:Бойцы приняли участие в церемонии взвешивания.

В ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдет UFC Fight Night 172.

Главным боем вечера станет поединок Алистера Оверима против Уолта Харриса. В пятницу, 15 мая, бойцы традиционно приняли участие в церемонии взвешивания.

Результаты взвешивания:

Основной кард:

Алистер Оверим (115 кг) - Уолт Харрис (120 кг)

Клаудия Гаделья (52,3 кг) - Анджела Хилл (52,1 кг)

Эдсон Барбоза (66 кг) - Дэн Иге (66,2 кг)

Эрик Андерс (84,3 кг) - Кшиштоф Йотко (84,1 кг)

Марлон Вера (66 кг) - Сонг Ядонг (66 кг)

Прелимы:

Мигель Баеза (77,3 кг) - Мэтт Браун (77,5 кг)

Энтони Эрнандес (84,1 кг) - Кевин Холланд (82,7 кг)

Гига Чикадзе (66 кг) - Ирвин Ривера

Даррен Элкинс (66,2 кг) - Нэйт Ландвер (66,2 кг)

Мара Ромеро Борьелла (56,9 кг) - Кортни Кэйси (57,1 кг)

Дон`Тэйл Мэйес (109,3 кг) - Родриго Насименто (115,6 кг)