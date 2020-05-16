Брынзак рассказал о зарплатах лучших биатлонистов Украины

Новости спорта:Главный источник дохода – призовые за Кубок мира

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о том, сколько зарабатывают представители основы национальной сборной:

- В штатной сборной зарплаты по линии министерства останутся. Кроме того, по 500 долларов стипендии выделил национальный олимпийский комитет. 13 наших представителей будут иметь такой оклад к Олимпиаде в Пекине.

Некоторые имеют по пол оклада в Нацгвардии, СБУ или Пограничных войсках. О зарплате спортсменов я как раз беспокоюсь меньше всего. Главное, чтобы нам удалось создать условия для подготовки.

- Можете сказать, сколько в оптимальных, некризисных условиях зарабатывают наши ведущие биатлонисты?

- Все зависит от того, как они выступают на этапах Кубка мира. Это доступная информация. Призовые за первое место - 16 тысяч евро. Сейчас Международный союз биатлонистов оплачивает первых 20 позиций. 20-е место «стоит» 500 евро. Конечно, из призовых вычитаются налоги - 25-30% в зависимости от государства.

Я этих денег не считаю и на них не претендую. Что кто заработает, то и имеет. До моего прихода биатлонисты 15% призовых отдавали Федерации. Я эту норму отменил. Раньше, когда мы чаще были в числе призеров, лидеры зарабатывали даже по 130 тысяч евро за сезон, сейчас - 30-35 тысяч. Это тоже неплохо, - заявил Брынзак.

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