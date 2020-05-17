Оверим нокаутировал Харриса в главном бою UFC Fight Night 172

Новости спорта:В Джексонвилле состоялся уже третий ивент UFC.

Опытный нидерландский боец Алистар Оверим в рамках тяжелого веса победил техническим нокаутом американца Уолта Харриса.

В главном бою UFC Fight Night 172, прошедшем в американском Джексонвилле (Флорида), 40-летний Оверим справился со своим 36-летним соперником уже во втором раунде. Отметим, что по ходу боя нидерландец получил кровотечение на лице.

Для Алистара Оверима эта победа стала 46-й в профессиональной карьере (18 поражений), в то время как Харрис проиграл свой 8-й бой (13 побед).

До этого поединка Оверим в последний раз дрался в декабре прошлого года, проиграв Жаирзиньо Розенстрайку из Суринама, а Харрис в предыдущем бою, прошедшем еще в июле, нокаутировал россиянина Алексея Олейника.

Ранее в Джексонвилле в условиях пандемии коронавируса состоялся турнир UFC 247, в главном бою которого Джастин Гэтжи техническим нокаутом победил Тони Фергюсона. После этого прошел ивент UFC Fight Night 171, запомнившийся победами Гловера Тейшейры и Бена Ротуэлла.