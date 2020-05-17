Маунтинбайк: весь Кубок мира в кросс-кантри проведут за один месяц

Новости спорта:UCI намерен за месяц провести все этапы Кубка мира по маунтинбайку в кросс-кантри.

Международный союз велосипедистов (UCI) продолжает публиковать календари перенесенных соревнований. На этот раз в маунтинбайке решено в один месяц уложить весь Кубок мира в кросс-кантри - это пять этапов.

Как информирует официальный сайт UCI, Кубок мира стартует 5-6 сентября в швейцарском Ленцерхаде, а завершится сдвоенным стартом 29 сентября - 4 октября в чешском Нове Месте.

Чемпионат мира в кросс-кантри в немецком Альбштадте 26-28 июня был отменен. На помощь немцам пришли соседи австрийцы. В Леоганге должен был пройти чемпионат мира в скоростном спуске, но в программу был добавлен кросс-кантри, а сам турнир перенесли с сентября на 5-11 октября.

Маунтинбайк. Кубок мира-2020 в кросс-кантри:

5-6 сентября - первый этап. Ленцерхайде, Швейцария

12-13 сентября - второй этап. Вадь ди Соле, Италия

19-20 сентября - третий этап. Ле Ге, Франция

29 сентября - 4 октября - четвертый и пятый этап. Нове Место, Чехия.