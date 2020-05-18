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Беленюк рассказал о завершении карьеры

Беленюк рассказал о завершении карьеры
20:11 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Украинский борец планирует завязать со спортом после Олимпиады в Токио.

29-летний украинский борец и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк рассказал о том, планирует ли он завершить спортивную карьеру после Олимпиады в Токио.

«С высокой долей вероятности — да. Но я такой человек, что я на 100% никогда не загадываю. Потому что я видел много разных примеров, когда люди говорили, мол, «я ухожу», особенно спортсменов это касается.

Спорт — это такая вещь, которая затягивает. Даже если ты некоторое время не занимаешься, то ностальгируешь по тому состоянию, которое ощущаешь после хорошей тренировки. Оно заставляет тебя возвращаться.

Есть такой спортсмен Армен Варданян (украинский борец — прим. ред.). Он попытался отобраться на Олимпийские игры в Токио. Он не тренировался с начала 2016-го года. Но чувствовал в себе потенциал, чувствовал, что может проявить себя. Но, к сожалению, не смог отобраться даже на чемпионат Украины», — отметил Беленюк.

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Из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 Олимпиада в Токио была перенесена с лета 2020-го на лето 2021-го года.

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Олимпийские игры, Олимпиада, НОК, Жан Беленюк.
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