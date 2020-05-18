У отца Хабиба Нурмагомедова подтвердили коронавирус

Новости спорта:У менеджера российского чемпиона развивается отек легких.

Тренер и отец обладателя титула чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в крайне тяжелом состоянии, утверждает телеграм-канал Mash.

Источник утверждает, что у 57-летнего специалиста подтвердился коронавирус, а также отек легких. Кроме того, его подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Напомним, что отец Нурмагомедова попал в больницу с проблемами сердца, в результате чего перенес операцию. Позже другой источник заявил, что у Абдулманапа есть COVID-19.

Ранее сообщалось, что ему было проведено шунтирование в результате пережитого инсульта.