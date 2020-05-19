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Известного спортсмена унесло волной в океан

Известного спортсмена унесло волной в океан
11:41 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Известный американский рестлер Шед Гаспард пропал без вести.

Издание TMZ сообщает, что позавчера, 17 мая, 39-летний американец отдыхал на одном из пляжей Лос-Анджелеса с женой и 10-летним сыном. Спортсмен с ребёнком, а также группа людей находились в воде, когда началось отбойное течение, утянувшее их на глубину.

Спасатели нашли Гаспарда, однако тот попросил их сперва спасти его сына. Мальчика доставили на берег, рестлера же накрыло океанской волной, и с тех пор его никто не видел. В настоящее время поиски продолжаются, однако представители Пожарной службы Лос-Анджелеса, которая занимается спасением людей, не исключают, что спортсмен утонул.

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

Вчера, 18 мая, жена Гаспарда опубликовала пост в «Инстаграме», в котором попросила откликнуться людей, которые могли его видеть.

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Гребля, MMA, Новости спорта, Рестлинг, Шед Гаспард.
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