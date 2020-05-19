Мотор досрочно стал чемпионом Украины

Чемпионат Украины по гандболу среди мужских команд официально досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает XSport со ссылкой на пресс-службу запорожского "Мотора", который и стал чемпионом украинской Суперлиги.
На момент остановки чемпионата было сыграно 16 матчей, в которых "Мотор" набрал 32 очка, что позволило ему возглавлять турнирную таблицу.
Это чемпионство стало для "Мотора" восьмым кряду и восьмым в истории.
При этом, информация касательно распределения остальных призовых мест и о проведении Кубка Украины будет представлена позже. Ориентировочно, Кубок доиграют в августе.