Меркушина: Мой тренер - всегда со мной

Новости спорта:Украинская биатлонистка не собирается работать в команде Санитры.

Биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина, которая продолжает тренироваться под руководством своего отца отдельно от команды Юрая Санитры, рассказала о преимуществах «домашней» подготовки.

«У меня все здорово, и я вижу только плюсы от тренировок с папой. Ведь твой тренер всегда рядом. Бывает и так, что часов в 12 ночи меня мучает какой-то вопрос, не дает уснуть, я иду к родителям и прошу помощи, которую тут же получаю.

Что касается тренировочной системы и подхода, я верю в то, что мы делаем на все 100%, уверена, что все правильно, и нужны только усилия и время».