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Лига Наций состоится в 2021 году

Лига Наций состоится в 2021 году
16:51 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Международная федерация волейбола (ФИВБ) перенесла турнир в связи с эпидемией коронавируса.

Сегодня 19 мая должна была начаться третья по счету Лига Наций по волейболу среди женских команд. В состав ее участников вошли 16 сильнейших национальных сборных планеты. Это - США (победитель Лиги Наций 2019 года), Бразилия, Китай, Турция, Италия, Польша, Бельгия, Доминиканская Республика, Япония, Германия, Нидерланды, Таиланд, Сербия, Россия, Южная Корея и Канада (победитель Кубка претендентов ФИВБ 2019 года).

Турнир должен был завершиться «Финалом шести» с 1 по 5 июля.

В связи с эпидемией коронавируса, женская Лига Наций перенесена на 2021 год. Те же 16 команд, начиная с 7 мая будущего года, проведут матчи предварительного этапа по туровой системе. А финальные игры состоятся в конце июня в Китае.

Что касается мужчин, то здесь поединки Лиги Наций в нынешнем году должны были начаться 22 мая. «Финал шести» был намечен на 1-5 июля в итальянском Турине. Матчи мужской Лиги Наций также перенесены на 2021 год. В турнире примут участие 16 сборных: Россия (победитель 2019 года), США, Польша, Бразилия, Иран, Франция, Аргентина, Италия, Канада, Япония, Сербия, Болгария, Австралия, Германия, Португалия, Словения (победитель Кубка претендентов ФИВБ 2019 года).

Напомним, что мужская и женская сборные Украины в настоящий момент являются участниками «Золотой» Евролиги. Для того, чтобы пробиться в Лигу Наций, им на предварительном этапе надо, прежде всего, выиграть свою группу, затем в финальном турнире Евролиги, занять одно из двух первых мест, чтобы попасть в Кубок претендентов ФИВБ (от Европы в этот турнир попадают две сборные, по одной от Азии и Южной Америки, и еще один представитель от Центральной и Северной Америки). Шестым участником является сборная страны-организатора.

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

Только победитель «Финал шести» Кубка претендентов ФИВБ получает право на следующий сезон выступать в Лиге Наций.

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