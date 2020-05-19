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Лэнс Армстронг начал употреблять допинг в 21 год

Лэнс Армстронг начал употреблять допинг в 21 год
17:25 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Новое признание ставит под угрозу оставшееся у велогонщика золото ЧМ-1993.

Американский велогонщик Лэнс Армстронг рассказал, что он впервые принял допинг в возрасте 21 года, но гормон роста употреблял только в сезоне 1996 года.

Армстронг, которому сейчас 48 лет, в 2012 году был лишен своих семи побед на «Тур де Франс» (добытых последовательно с 1999 по 2005 год) после того, как выяснилось, что он обманывал на протяжении всей своей карьеры и был вдохновителем массового применения допинга.

В октябре 1996 года 25-летний Армстронг прошел курс химиотерапии от рака и находился на грани выживания. На вопрос, чувствовал ли он, что у него рак из-за применения допинга, Армстронг сказал:

«Я не знаю ответа на этот вопрос. Но я бы точно не сказал нет. Я вам скажу, что единственный раз в моей жизни, когда я принимал гормон роста, – это сезон 1996 года. А впервые я принял допинг в 21 год, в 1992 году, мой первый профессиональный сезон. Это были лекарства, которые стимулируют выработку кортизона в организме.

А вот EPO стал совершенно другим уровнем. Преимущества были велики. Спорт перешел от низкооктанового допинга к высокооктановому ракетному топливу. Это было решение, которое мы должны были принять. Получали ли мы инъекции витаминов и других вещей с более раннего возраста? Да. Но они не были незаконными».

В новый трехчасовой документальный фильм о спортсмене от ESPN, состоящий из двух частей, включены показания гонщиков, тренеров и журналистов, рассказывается о постоянной лжи Армстронга и его постоянном употребление допинга.

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Отметим, что признание о применении допинга с 21 года ставит под угрозу единственный большой титул, который у Армстронга не отобрали (золото ЧМ-1993).

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Лэнс Армстронг, Велоспорт, Спорт, Новости спорта.
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