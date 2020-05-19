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Беттмэн ищет город для команд НХЛ

Беттмэн ищет город для команд НХЛ
17:36 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:НХЛ ищет город, где можно собрать дюжину команд.

НХЛ рассматривает восемь или девять разных мест, которые могут принять дюжину или около того команд в одном месте, чтобы завершить чемпионат. Об этом комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал в понедельник, говоря о вариантах возобновления сезона, сообщает официальный сайт НХЛ.

Комиссионер принимал дистанционное участие в спортивной бизнес-конференции Leaders Week, которая изначально должна была пройти в Нью-Йорке. На ней обсуждались усилия лиги по возобновлению сезона после паузы, объявленной из-за угрозы распространения коронавируса.

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"Не думаю, что у кого-то есть точная дата, - сказал Беттмэн. - С тех пор, как 12 марта в сезоне была объявлена пауза, мы очень усердно трудились. Мы взвешивали все варианты: время возможного возвращения, обстоятельства, места проведения матчей и так далее. Неизвестного по-прежнему много. Мы слышим от болельщиков, что они безумно хотят вернуться, и мы не воспринимаем это как должное. Мы будем делать так, как советуют медработники. Если мы будем играть без зрителей, что в ближайшее время вероятнее всего, матчи будут проходить в одном месте или местах".

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