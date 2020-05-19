Хабиб - лучший боец UFC по версии ESPN

Новости спорта:Эксперты выделили звездного россиянина.

Боец Хабиб Нурмагомедов признан лучшим бойцом UFC в истории по версии ESPN.

Второе место в данном рейтинге занял чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс, третье место досталось экс-чемпиону промоушена в двух дивизионах Генри Сехудо.

Примечательно, что в первую десятку не попал Тони Фергюсон, который недавно уступил Джастину Гэтжи.

1. Хабиб Нурмагомедов

2. Джон Джонс

3. Генри Сехудо

4. Стипе Миочич

5. Даниэль Кормье

6. Исраэль Адесанья

7. Камару Усман

8. Деметриус Джонсон

9. Александр Волкановски

10. Джастин Гэтжи

Напомним, ранее ESPN составили рейтинг лучших баскетболистов в истории игры.