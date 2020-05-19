Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Трансфер Холланда: Боруссия выставила сумасшедший ценник
Трансфер Холланда: Боруссия выставила сумасшедший ценник
Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в экспресс-формате
Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в экспресс-формате
Чемпионат Германии: Байер в гостях разгромил Вердер (Видео)
Чемпионат Германии: Байер в гостях разгромил Вердер (Видео)
Лопес: Из-за пандемии бой с Ломаченко постепенно исчезает
Лопес: Из-за пандемии бой с Ломаченко постепенно исчезает

Хабиб - лучший боец UFC по версии ESPN

Хабиб - лучший боец UFC по версии ESPN
18:54 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Эксперты выделили звездного россиянина.

Боец Хабиб Нурмагомедов признан лучшим бойцом UFC в истории по версии ESPN.

Второе место в данном рейтинге занял чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс, третье место досталось экс-чемпиону промоушена в двух дивизионах Генри Сехудо.

Примечательно, что в первую десятку не попал Тони Фергюсон, который недавно уступил Джастину Гэтжи.

1. Хабиб Нурмагомедов

2. Джон Джонс

3. Генри Сехудо

4. Стипе Миочич

5. Даниэль Кормье

6. Исраэль Адесанья

7. Камару Усман

8. Деметриус Джонсон

9. Александр Волкановски

10. Джастин Гэтжи

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

Напомним, ранее ESPN составили рейтинг лучших баскетболистов в истории игры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, ESPN, Новости спорта, Хабиб Нурмагомедов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кикбоксер Журавлев о ситуации с возможным боем Усика и Грицая: Ошибаются и те, и другие
02 Трансфер Холланда: Боруссия выставила сумасшедший ценник
03 Известного спортсмена унесло волной в океан
04 Экс-форварда Зари может заменить Обамеянга за 22 млн фунтов
05 Беленюк рассказал о завершении карьеры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь