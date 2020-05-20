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Киберфутбол: Украина проиграла Германии

Киберфутбол: Украина проиграла Германии
11:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Украины по киберфутболу в дисциплине PES в товарищеском матче в упорной борьбе проиграла команде Германии.

Матч Украина — Германия состоялся вечером 19 мая и по итогам четырех поединков завершился со счетом 1:2. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

За сборную Украины играли Максим Makson Андрасюк, Сергей Sergobibika Марченко, Игорь ighor_8 Любчак и Виталий Budb_Proshe Литвинов. За немцев выступали Матиас Винклер, Мехраб Эсмаилиан, Майк Линден и Паям Зейнали.

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Напомним, что команда Германии вышла в финальную часть eEURO-2020, где будет выступать в группе А вместе с Испанией, Боснией и Герцеговиной, Румынией. Украинская сборная, к сожалению, в финальную часть европейского первенства не квалифицировалась, уступив Италии и Черногории.

В среду, 20 мая, сборную Украины ждет второй матч онлайн-соревнований #StayHome European Nations Cup - против сборной Грузии. Начало — в 19.00.

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ФИФА, Пес, Киберфутбол.
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