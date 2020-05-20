Зеленский пообещал 25 новых спортивных объектов для каждой области Украины

Новости спорта:Первые из них будут готовы уже в 2020 году.

Президент Украины Владимир Зеленский во время открытой пресс-конференции с журналистами в Мариинском парке пообещал построить 25 спортивных объектов для каждой области Украины.

Первые из спорткомплексов будут построены уже в этом году, а названия объектов будут даны в честь украинских легенд спорта.

Ранее о старте госпроекта по созданию спортивных объектов-«магнитов» в регионах сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на селекторном совещании с председателями областных государственных администраций.

Для этого госпроекта будет создана рабочая группа, которая будет заниматься сбором предложений от руководств областей по объектам, которые включат в проект, и имен спортсменов для их почитания.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поддержал инициативу Офиса Президента и отметил, что без развития материально-технической базы невозможно развитие спорта в стране. По его словам, сейчас большинство детско-юношеских спортивных школ нужно реконструировать.