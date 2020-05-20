Скачать
Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В этот день Шахтер выиграл Кубок УЕФА (Видео)
В этот день Шахтер выиграл Кубок УЕФА (Видео)
Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в экспресс-формате
Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в экспресс-формате
Экс-футболист Барселоны подорвал соцсеть, выложив откровенное фото с моделью (Фото)
Экс-футболист Барселоны подорвал соцсеть, выложив откровенное фото с моделью (Фото)
Лопес: Из-за пандемии бой с Ломаченко постепенно исчезает
Лопес: Из-за пандемии бой с Ломаченко постепенно исчезает

Новый состав групп на чемпионате мира 2021 года

Новый состав групп на чемпионате мира 2021 года
11:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Утвержден состав групп чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала новый состав групп на чемпионате мира 2021 года.

Как сообщает официальный сайт организации, чемпион мира сборная Финляндии попала в группу В, где сыграет с командами Канады, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Матчи пройдут в Риге.

В группе А выступят сборные Швеции, России, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании, которые проведут встречи в Минске.

Чемпионат мира 2021 года пройдет с 7 по 23 мая.

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

Напомним, сборная Украины выступает в группе В Дивизиона I.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат мира, Чехия, Хоккей, IIHF.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-футболист Барселоны подорвал соцсеть, выложив откровенное фото с моделью (Фото)
02 Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в экспресс-формате
03 Хабиб - лучший боец UFC по версии ESPN
04 Зинченко не узнал одноклубника после карантина из-за лишнего веса
05 В английских клубах нашли шесть человек с коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь