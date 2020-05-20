Новости спорта:Утвержден состав групп чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала новый состав групп на чемпионате мира 2021 года.

Как сообщает официальный сайт организации, чемпион мира сборная Финляндии попала в группу В, где сыграет с командами Канады, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Матчи пройдут в Риге.

В группе А выступят сборные Швеции, России, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании, которые проведут встречи в Минске.

Чемпионат мира 2021 года пройдет с 7 по 23 мая.

Напомним, сборная Украины выступает в группе В Дивизиона I.