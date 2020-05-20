Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала новый состав групп на чемпионате мира 2021 года.
Как сообщает официальный сайт организации, чемпион мира сборная Финляндии попала в группу В, где сыграет с командами Канады, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Матчи пройдут в Риге.
В группе А выступят сборные Швеции, России, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании, которые проведут встречи в Минске.
Чемпионат мира 2021 года пройдет с 7 по 23 мая.
Напомним, сборная Украины выступает в группе В Дивизиона I.