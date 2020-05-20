Нурмагомедов рассказал о состоянии отца

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов рассказал о сложной ситуации в Дагестане с коронавирусом.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что в Дагестане очень плохая ситуация с COVID-19. По словам россиянина, очень много его близких заболели коронавирусом и даже умерли.

Спортсмен призвал придерживаться самоизоляции и прислушиваться к рекомендациям врачей.

"У нас в Дагестане очень тяжелое положение. Больницы переполнены, много людей заболело и умерло. Нам как никогда надо объединиться. Только объединившись можно эту болезнь выиграть. Нужно прислушиваться к врачам, они хотят, чтобы больницы не заполнялись, там и так нет мест, не хватает оборудования и медикаментов. Весь мир не был готов к этому.

Только самоизоляция может эту проблему решить. Многие страны преодолели эту болезнь, но только объединившись и прислушавшись к врачам. Люди придумывают, что кому-то это выгодно. Кому это может быть выгодно если все болеют, не важно - уборщик ты или президент. Пожалуйста, соблюдайте требования врачей", - сказал россиянин.

Из близкого окружения Хабиба более 20 человек оказались зараженными.

"У меня лично из близких более 20 человек лежало в реанимации. Многих уже нету среди нас. Очень много знакомых умерло. Взрослые люди очень тяжело это переносят. Подумайте о них", - призвал спортсмен.

Нармегомедов также рассказал о своем отце, который находится в больнице с коронавирусом и проблемами сердца.

"Отец находится в больнице, его состояние очень тяжелое. Вирус дал ему осложнение на сердце. Ему снова сделали операцию, которую делали год назад. Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам. Спасибо всем, кто поддерживает", - сказал россиянин в прямом эфире в своем Instagram.

Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу с сердцем и перенес операцию, а позже и подтвердили коронавирус.