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Дмитрий Пидручный и Александр Абраменко онлайн в "Breakfast with Champions"

Дмитрий Пидручный и Александр Абраменко онлайн в "Breakfast with Champions"
14:22 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В пятницу, 22 мая, состоится уже третья встреча со спортсменами.

22 мая в 11:30 состоится третья встреча со спортсменами в рамках проекта «Breakfast with Champions» от TM Parimatch. На этот раз гости нашего проекта зимние чемпионы Дмитрий Пидручный и Александр Абраменко.

Дмитрий Пидручный – чемпион Европы и мира, победитель Зимней Универсиады, капитан сборной Украины по биатлону.

Александр Абраменко – олимпийский чемпион, вице-чемпион мира, победитель Кубка мира по лыжной акробатике, участник четырех Олимпиад.

Прямая трансляция

О чем пойдет речь?

Как карантин повлияли на жизнь спортсменов? Когда начинается подготовка к зимнему сезону и каковы будут ее особенности? Как проводят свободное время спортсмены, какие мобильные приложения «юзают», какие сериалы смотрят? Все это и многое другое – в проекте «Breakfast with Champions».

Модератор мероприятия – известный спортивный комментатор Александр Гливинский.

Зрители и журналисты приглашаются к активному участию в эфире. Во время трансляции пишите свои вопросы к гостям и выигрывайте специальные подарки!

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Дмитрий Пидручный, Александр Абраменко, Breakfast with Champions.
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