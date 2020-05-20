Дмитрий Пидручный и Александр Абраменко онлайн в "Breakfast with Champions"

Новости спорта:В пятницу, 22 мая, состоится уже третья встреча со спортсменами.

22 мая в 11:30 состоится третья встреча со спортсменами в рамках проекта «Breakfast with Champions» от TM Parimatch. На этот раз гости нашего проекта – зимние чемпионы Дмитрий Пидручный и Александр Абраменко.

Дмитрий Пидручный – чемпион Европы и мира, победитель Зимней Универсиады, капитан сборной Украины по биатлону.

Александр Абраменко – олимпийский чемпион, вице-чемпион мира, победитель Кубка мира по лыжной акробатике, участник четырех Олимпиад.

Прямая трансляция

О чем пойдет речь?

Как карантин повлияли на жизнь спортсменов? Когда начинается подготовка к зимнему сезону и каковы будут ее особенности? Как проводят свободное время спортсмены, какие мобильные приложения «юзают», какие сериалы смотрят? Все это и многое другое – в проекте «Breakfast with Champions».

Модератор мероприятия – известный спортивный комментатор Александр Гливинский.

Зрители и журналисты приглашаются к активному участию в эфире. Во время трансляции пишите свои вопросы к гостям и выигрывайте специальные подарки!