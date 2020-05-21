Кубок мира: украинская велосипедистка по маунтинбайку прокомментировала календарь

Новости спорта:Яна Беломоина поделилась впечатлениями от нового календаря Кубка мира.

Украинская велосипедистка по маунтинбайку в кросс-кантри Яна Беломоина поделилась впечатлениями от нового календаря Кубка мира.

"Лучшая новость за последние несколько месяцев.

У нас будет гоночный сезон в этом году. Полна мотивации", - написала 27-летняя украинская велогонщица в своем Instagram.

Также Яна Беломоина поделилась календарем Кубка мира по маунтинбайку в кросс-кантри: 5-6 сентября - первый этап (Ленцерхайде, Швейцария); 12-13 сентября - второй этап (Валь ди Соле, Италия); 19-20 сентября - третий этап (Ле Ге, Франция); 29 сентября - 4 октября - четвертый и пятый этапы (Нове Место, Чехия); 5-11 октября - чемпионат мира (Леоганг, Австрия).