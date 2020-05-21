FINA: Чемпионат мира-2020 по плаванию в 25-метровом бассейне перенесен

Новости спорта:Международная федерация водных видов спорта приняла решение перенести чемпионат мира по плаванию.

Международная федерация водных видов спорта (FINA) приняла решение перенести чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне, который был запланирован на декабрь 2020 года в Абу-Даби (ОАЭ), из-за пандемии коронавируса.

Об этом информирует пресс-служба FINA.

Новые даты турнира - 13-18 декабря.

Также сообщается, что Конгресс FINA, на котором будет избрано бюро FINA (включая президента FINA) на период 2021-2025 годов, состоится 5 июня 2021 года в Дохе (Катар).

Срок полномочий этого состава бюро FINA начнется сразу после завершения Олимпийских игр в Токио, которые должны пройти 23 июля - 8 августа 2021 года.