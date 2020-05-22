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Джон Джонс объявил о приостановке карьеры в UFC

Джон Джонс объявил о приостановке карьеры в UFC
09:16 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Ожидалось, что Джонс поднимется на категорию выше для боя с Нганну.

Чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс объявил, что после переговоров с UFC о возможном переходе в тяжелую весовую категорию и поединке с Франсисом Нганну он решил приостановить карьеру.

"Даже не начав обсуждать цифры, UFC сказала, что не желает платить больше за супербой с Франсисом Нганну или за мой переход в тяжелую весовую категорию. Сказали, что в теории я мог бы больше заработать на покупках pay-per-view.

Разве наследие не важнее денег? Честно говоря, нет. Не на данном этапе карьеры. Я могу сегодня завершить карьеру. Я уже выполнил свою работу. Дал компании больше десяти лет развлечений.

С вами было весело парни. Возможно увидимся через год или два. Я вернусь, когда у них получится лучше делать бизнес. А до тех пор буду заботиться о здоровье, физической форме и семье.

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Я должен был сформулировать мысль иначе. На самом деле я считаю, что эти парни делают крутой бизнес. Сейчас все складывается не так, как мне хочется", - написал Джон Джонс в серии твитов.

В марте Джонса задержали в нетрезвом виде.

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MMA, Джон Джонс, Смешанные единоборства, UFC.
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