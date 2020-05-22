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Олимпийский чемпион Рио переболел коронавирусом (Видео)

Олимпийский чемпион Рио переболел коронавирусом (Видео)
12:26 Сегодня Телеграф xsport

Новости спорта:Абдулрашид Садулаев призвал всех придерживаться правил карантина.

Олимпийский чемпион Рио-2016, а также один из лучших представителей мировой вольной борьбы, россиянин Абдулрашид Садулаев в Instagram опубликовал видео, в котором он сообщил о том, что переболел коронавирусом.

«Я, как и большинство моих земляков, не придавал значения коронавирусу. Мы реально недооценили болезнь, опасность и угрозу ее мы начали ощущать только тогда, когда она постучалась к нам в дверь. Я сам перенес это, перенесли мои родные и близкие, очень много моих знакомых уже нет с нами.

Нам надо беречь не только себя, но и тех людей, кто вокруг нас, особенно старших. Прошу вас придерживаться тех правил, которые нам рекомендуют врачи. Понимаю, что сидеть дома третий месяц – нелегкая задача, но нам надо проявить терпение, чтобы мы как можно быстрее вернулись к нормальной жизни».

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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Коронавирус, Рио-2016, Вольная борьа, Абдулрашид Садулаев.
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