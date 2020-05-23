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США разрешат въезд иностранных спортсменов во время пандемии

США разрешат въезд иностранных спортсменов во время пандемии
17:06 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Отдельная поправка коснется ключевых командных видов спорта, а также тенниса.

США снимут запрет на въезд в страну профессиональных спортсменов в некоторых видах спорта во время пандемии коронавируса. Помимо атлетов, поправка коснется также сопутствующего персонала, супругов и детей.

Исключение, которое планируют принять, будет распространяться на основные командные виды спорта в США, а также теннисные турниры. Смогут въехать спортсмены, играющие в МЛБ, НХЛ, НБА (мужской и женской лигах), гольфисты а также теннисисты.

Ранее сообщалось, что в июне в Чарльстоне пройдет выставочный теннисный турнир, где, помимо американских спортсменок, сыграют также теннисистки из других стран. Поправка также позволит беспрепятственно въехать на US Open, если организаторы примут решение проводить его в этом году.

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НХЛ, НБА, Теннис, Новости тенниса, МЛБ.
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