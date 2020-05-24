Японская девушка-рестлер умерла в возрасте 22 лет

Новости спорта:Официально причина смерти не разглашается.

Японская девушка-рестлер Хана Кимура умерла в возрасте 22 лет. Спортсменка могла покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщает Variety.

Звезда промоушена Stardom Wrestling была найдена мертвой. Официально причина смерти не разглашается, однако Кимура страдала от тяжелой депрессии и могла совершить самоубийство.

За день до смерти японка опубликовала фото в Instagram и попрощалась со своими подписчиками: "Каждый день получаю по сто мнений о себе. Мне больно от этого. Это была жизнь, в которой я хотела быть любимой. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Не хочу больше быть человеком. Прощайте".

Хана Кимура получила популярность, когда стала участницей шоу от Netflix "Дом с террасой". В последнее время девушку критиковали в сети после скандального сюжета на японском телевидении.