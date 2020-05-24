Team Secret стали чемпионами OGA Dota PIT 2020

Новости спорта:Команда Клемента "Puppey" Иванова уничтожила Team Liquid и забрала 62 тысячи долларов

С 13-го по 23-е мая проходил LAN-турнир по Dota 2 - OGA Dota PIT 2020.

Сегодня проходил гранд-финал соревнования. Team Secret супер-уверенно обыграла Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:0.

Благодаря победе, команда под руководством Клемента "Puppey" Иванова заработала 62 000 долларов. В свою очередь Team Liquid забрали 32 тысячи долларов.

Team Secret стартовали на турнире в группе В, в которой заняли первое место. В плей-офф команда прошла Alliance и OG.

Примечательно, что по ходу всего соревнования Team Secret не проиграли ни одной карты в серии.