Ломаченко - путь свободен: США разрешит иностранным спортсменам въезд в страну

Новости спорта:Власти США планируют в ближайшее время возобновить чемпионаты в НБА, НХЛ, турниры по теннису и гольфу.

Министерство внутренней безопасности США сообщило, что профессиональные спортсмены как исключение смогут въехать в страну, несмотря на действующий президентский запрет. В заявлении министерства говорится, что иностранным бейсболистам, баскетболистам, гольфистам, хоккеистам, теннисистам, а также их семьям и персоналу позволят въезд в США, пишет издание The New York Times.

«Профессиональные спортивные турниры живительны для экономики, а также вызывают чувство гордости и национального единства. В нынешней ситуации американцам нужен спорт», - заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чэд Вульф.

Американские спортивные лиги НБА, НХЛ, МЛБ, МЛС сейчас приостановлены. Теннисные турниры, которые должны пройти в США летом, частично отменены. Впрочем, самый крупный турнир - Открытый чемпионат США - еще сохраняет шансы пройти по расписанию (24 августа - 13 сентября).

Отметим, что подобное разрешение позволит украинскому боксеру Василию Ломаченко прилететь на бой в США. В марте бой Ломаченко и Теофимо Лопеса отложили на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Сначала его планировали провести 30 мая.

Напомним, на кону боя - статус абсолютного чемпиона мира в легком весе. Украинец владеет тремя поясами в дивизионе - WBA, WBO и WBC, у Лопеса - титул по версии IBF.