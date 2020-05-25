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Мировые рекорды Red Bull Flugtag: видео самых длинных полетов

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Мировые рекорды Red Bull Flugtag: видео самых длинных полетов
15:52 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Red Bull Flugtag - безумное соревнование по креативности и дальности полета на самодельных летательных аппаратах.

Несмотря на то, что данное соревнование проходит ежегодно и в нескольких городах по миру, у будущих участников и украинских участников есть все шансы побить мировой рекорд Red Bull Flugtag, который держится вот уже семь лет. А в этом году - 5 сентября 2020 года - такой шанс будет и в украинских участников.

Выход на взлетную полосу третьего украинского Red Bull Flugtag все ближе. У зарегистрированных команд остается неделя для подачи детализированного эскиза своего летательного аппарата, а затем будут выбраны 40 команд-участников, которые и начнут подготовку ко Дню полетов.

Дедлайн подачи эскиза летательного аппарата - 31 мая 2020!

А пока еще остается время на подготовку своих летательных аппаратов, предлагаем вспомнить мировые рекорды по длине полета на Дне полетов Red Bull Flugtag.

Первый полет более чем на 60 метров в истории Red Bull Flugtag (мировой рекорд Red Bull Flugtag 2010)

Результат: 63,09 м

Год и место: 2010, Миннеаполис (США)

Хотя история соревнований Red Bull Flugtag началась в 1992 году, почти 20 лет ни одна команда не могла пролететь отметку в 60 метров. Более 10 лет мировым рекордом по дальности полета оставался результат 59,4 метра. Он был установлен в конце 1990-х годов, видео того полета не найти в интернете.

Психологическая отметка в 60 метров наконец упала в 2010 году: на соревнованиях в американском Миннеанаполисе команда смогла пролететь 63 метра! Это стало возможным благодаря специфической конструкции: надстройка, которую разгоняли четыре участника команды, и отдельный летательный аппарат, за рулем которого сидел пилот.

Второй лучший результат в истории Red Bull Flugtag

Результат: 69,79 м

Год и место: 2012, Майнц (Германия)

Рекорд в 63,09 метров продержался совсем недолго, менее двух лет. Уже в 2012 году в немецком Майнце команда Die Rückkehr der Teichfighter улучшила его на более 6 метров!

В присутствии 150 тысяч зрителей участники команды пролетели на своем летательном аппарате 69,79 метров - всего 21 сантиметр их отделил от невероятного показателя в 70 метров.

Принцип построения летательного аппарата Die Rückkehr der Teichfighter аналогичный предыдущему рекорду: надстройка и легкий летательный аппарат, который удерживает пилот.

Самый длинный полет в истории (мировой рекорд Red Bull Flugtag)

Результат: 78,5 метров

Год и место: 2013, Лонг-Бич (США)

То, что не смогли сделать немцы в 2012, исправили американцы уже в следующем году. Команда Chicken Whisperers на Дне полетов в калифорнийском Лонг-Биче пролетела 78,5 метров. Принцип построения летательного аппарата в целом похож на другие два рекордные полеты: с этого уже можно сделать какой-то вывод.

Результат американцев, установленный в 2013 году, до сих пор остается мировым рекордом Red Bull Flugtag: результат 78,5 метров выглядит недостижимым, никто не приближался к подобной длине вот уже семь лет.

Какие рекорды в Red Bull Flugtag Украины

Результаты по дальности полетов на украинских Днях полетов пока не такие масштабные.

В 2010 году команда Flying Axe пролетела 22 метра, в 2013 - 16 метров команда «Шевели ластами». Вот эти результаты остаются рекордами Украинского Red Bull Flugtag.

Но все может измениться уже 5 сентября 2020, на третьем украинском Red Bull Flugtag.

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Red Bull, Спорт, Самолеты, Экстрим, Red Bull Flugtag.
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