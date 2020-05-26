Грицай: Усик не является и никогда не был моей мишенью (Видео)

Новости спорта:Украинский борец пояснил, почему выступил против действий Александра Усика.

Украинский борец Богдан Грицай, который стал известным после словесной перепалки с боксером Александром Усиком, в новом видео на своем канале сказал:

«На самом деле я давно и серьезно пытаюсь противодействовать системному использованию в войне Россией наших спортсменов и спортивных функционеров.

Усик не является и никогда не был моей мишенью. Если он прекратит продвигать российские интересы, используя свою популярность в определенных кругах, мне он станет абсолютно неинтересным.

Но если, прячась от диванных экспертов за диваном (как удачно отметила Янина Соколова), Усик и его команда продолжат подло гадить Украине и украинцам, я с темы Усика, его бизнеса и бизнес-интересов не слезу.

Сашенька, хочешь дальше зарабатывать на украинцах? Тогда тебе придется научиться нас уважать и не плевать в колодец, с которого ты с такой жадностью клепаешь всю свою жизнь».