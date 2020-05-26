Parimatch Ukraine CS:GO Cup: открытый турнир с призовыми $1800!

Новости спорта:Крутая новость для всех, кто засиделся на карантине, но успел как следует прокачаться в киберспорте.

Parimatch объявляет о проведении турнира по CS:GO, который пройдет 30-31 мая на платформе FACEIT.

Также участие в организации кибертурнира примет CIS Esports, а призовой фонд составит $1800.

Что приятно, участие в турнире абсолютно бесплатное, победители получат призы на баланс Parimatch и смогут вывести все средства сразу и без отыгрыша. Необходимо лишь иметь счет в Parimatch в валюте “гривна”, перейти на страницу турнира, связать свои аккаунты на https://esports.pm/faceit/, собрать свою команду и быть заряженным побеждать!

Всего предусмотрены призовые места для 16 команд или 80 игроков, например за 9-16 места участники получат месячную подписку на CIS Esports, а команда победителей получит $600.

Регистрируйся, если хочешь нескучно провести выходные и побеждай!