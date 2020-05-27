Регулярный чемпионат НХЛ официально окончен

Новости спорта:Доигрывать регулярку точно не будут.

НХЛ на официальном сайте объявила, что регулярный сезон 2019/20 доигран не будет. Он был остановлен в марте, а командам оставалось провести 11-13 матчей.

Лига хочет доиграть сезон, но если он возобновится, то сразу с плей-офф, в котором будут участвовать 24 команды (а не традиционные 16).

Позже НХЛ определит по одному городу для 12 клубов Востока и Запада, где команды будут проводить все матчи плей-офф.

Что касается возможной даты рестарта, то комиссар Лиги Гари Бэттмен заявил, что она зависит от ситуации с пандемией коронавируса в США и Канаде.

Кто будет участвовать в плей-офф (топ-12 определены по проценту набранных очков).

Восток: Бостон, Тампа, Вашингтон, Филадельфия, Питтсбург, Каролина, Нью-Йорк Рейнджерс, Торонто, Коламбус, Флорида, Нью-Йорк Айлендерс, Монреаль.

Запад: Сент-Луис, Колорадо, Вегас, Даллас, Эдмонтон, Нэшвилл, Ванкувер, Калгари, Виннипег, Миннесота, Аризона, Чикаго.