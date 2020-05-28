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UFC: Жозе Алду встретится с Яном

UFC: Жозе Алду встретится с Яном
09:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Ян подерётся с Алду за вакантный пояс в легчайшем весе.

Глава UFC Дэна Уайт назвал имя следующего соперника 27-летнего россиянина Петра Яна, информирует журналист ESPN Марк Раймонди в «Твиттере».

Следующий бой Ян проведёт с бразильцем Жозе Алду, с которым они поспорят за вакантный пояс в легчайшем весе. Также Уайт рассказал, что дата и место проведения поединка на данный момент пока не определены.

Пётр Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC. В последнем он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. На счету Яна 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.

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У 33-летнего Алду, бывшего обладателя пояса в полулёгком весе, 28 побед и 6 поражений в 34 боях в MMA.

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MMA, UFC, Новости спорта, Новости футбола, Дэна Уайт.
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