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Сборная Украины вышла в четвертьфинал European Nations Cup

Сборная Украины вышла в четвертьфинал European Nations Cup
10:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Украинская команда по PES заняла второе место в группе.

"Сине-желтые" заняли второе место на групповом этапе онлайн-соревнований #StayHome European Nations Cup по киберфутболу в дисциплине PES и пробились в 1/4 финала первенства.

После побед над командами Азербайджана (2:0) и Грузии (2:1) украинцы в третьей встрече уступили вице-чемпиону eEuro-2020 сборной Сербии - 0:2, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Следующую серию на виртуальных футбольных полях PES сборная Украины проведет 3 или 4 июня в рамках четвертьфинальной стадии.

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Напомним, в турнире, который организовала Федерация киберспорта Украины вместе с Европейской киберспортивной федерацией, принимают участие команды из 12 стран. Он проходит в трех дисциплинах - CS:GO, League of Legends и Pro Evolution Soccer (PES).

Сборную Украины по киберфутболу в дисциплине PES на этих соревнованиях представляют три игрока - Виталий Budb_proshe Литвинов, Максим Makson Андрасюк и Игорь Ighor_8 Любчак.

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Киберспорт, Пес, Киберфутбол, European Nations Cup.
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