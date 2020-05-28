Сборная Украины вышла в четвертьфинал European Nations Cup

Новости спорта:Украинская команда по PES заняла второе место в группе.

"Сине-желтые" заняли второе место на групповом этапе онлайн-соревнований #StayHome European Nations Cup по киберфутболу в дисциплине PES и пробились в 1/4 финала первенства.

После побед над командами Азербайджана (2:0) и Грузии (2:1) украинцы в третьей встрече уступили вице-чемпиону eEuro-2020 сборной Сербии - 0:2, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Следующую серию на виртуальных футбольных полях PES сборная Украины проведет 3 или 4 июня в рамках четвертьфинальной стадии.

Напомним, в турнире, который организовала Федерация киберспорта Украины вместе с Европейской киберспортивной федерацией, принимают участие команды из 12 стран. Он проходит в трех дисциплинах - CS:GO, League of Legends и Pro Evolution Soccer (PES).

Сборную Украины по киберфутболу в дисциплине PES на этих соревнованиях представляют три игрока - Виталий Budb_proshe Литвинов, Максим Makson Андрасюк и Игорь Ighor_8 Любчак.