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Макгрегору отказали в чемпионском бое

Макгрегору отказали в чемпионском бое
19:25 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:На этот поединок уже есть три претендента

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в ближайшее время не получит права сразиться за титул. Напомним, последний поединок Макгрегор провёл в весовой категории до 170 фунтов, то есть в полусреднем весе. Он за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне.

Действующим чемпионом полусреднего дивизиона является Камару Усман.

"Следующим соперником Усмана станет кто-то из этих бойцов: Колби Ковингтон, Хорхе Масвидаль, Леон Эдвардс. Кто-то из них, но не Конор Макгрегор", — приводит слова Уайта ESPN.

31-летний Макгрегор выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Всего на его счету 22 победы (в том числе 19 нокаутом) и 4 поражения в 26 боях в MMA.

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MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, Конор Макгрегор.
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