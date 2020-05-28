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Боец ММА Тайрон Вудли поменяет весовую категорию

Боец ММА Тайрон Вудли поменяет весовую категорию
19:46 Сегодня Телеграф xsport Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тайрон Вудли уверен, что даже завершит карьеру в 84 кг.

Экс-чемпион полусреднего веса UFC Тайрон Вудли заявил ESPN о решении в ближайшем будущем перейти в средний дивизион.

«Я чувствую, что после боя с Бернсом будет еще одна глава. Я очень хочу делать людям больно в своем дивизионе, но у меня также есть мечты в среднем весе. Они не такие быстрые как я. Они не бьют сильнее меня.

Когда я не особо думал о дисциплине, то мой вес между боями составляет почти 205 фунтов. Я думаю, что это будет финальный этап моей карьеры. Я завершу карьеру в среднем весе».

Напомним, 31 мая Вудли проведет поединок против Гилберта Бернса.

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MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, Тайрон Вудли.
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