Боец ММА Тайрон Вудли поменяет весовую категорию

Новости спорта:Тайрон Вудли уверен, что даже завершит карьеру в 84 кг.

Экс-чемпион полусреднего веса UFC Тайрон Вудли заявил ESPN о решении в ближайшем будущем перейти в средний дивизион.

«Я чувствую, что после боя с Бернсом будет еще одна глава. Я очень хочу делать людям больно в своем дивизионе, но у меня также есть мечты в среднем весе. Они не такие быстрые как я. Они не бьют сильнее меня.

Когда я не особо думал о дисциплине, то мой вес между боями составляет почти 205 фунтов. Я думаю, что это будет финальный этап моей карьеры. Я завершу карьеру в среднем весе».

Напомним, 31 мая Вудли проведет поединок против Гилберта Бернса.