Бостонский марафон отменен

Новости спорта:Виртуальный забег можно будет преодолеть с 7 по 14 сентября.

Мэр Бостона Мартин Уолш решил отменить ежегодный Бостонский марафон из-за пандемии коронавируса. Марафон не состоится впервые за 124 года.

В связи с таким решением властей Бостона организаторы марафона решили провести его в виртуальном формате. Участникам виртуального забега предстоит преодолеть 42,2 километра в течение шести часов и предоставить доказательства своих результатов.

Дистанцию виртуального марафона можно будет преодолеть с 7 по 14 сентября. В течение этой недели также будет проведен ряд виртуальных мероприятий.

Всем зарегистрированным участникам Бостонского марафона будут возвращены деньги, которые они внесли в качестве взноса. Также у них будет возможность поучаствовать в виртуальном забеге. Все участники виртуального марафона получат памятные призы.

Изначально Бостонский марафон был запланирован на 20 апреля, но потом его перенесли на 14 сентября из-за пандемии коронавируса.