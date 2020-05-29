Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Роналду близок к уходу из Ювентуса
Роналду близок к уходу из Ювентуса
ФБУ досрочно завершила сезон Первой лиги
ФБУ досрочно завершила сезон Первой лиги
Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
Макгрегор согласился на бой с легендой ММА
Макгрегор согласился на бой с легендой ММА

Бостонский марафон отменен

Бостонский марафон отменен
07:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Виртуальный забег можно будет преодолеть с 7 по 14 сентября.

Мэр Бостона Мартин Уолш решил отменить ежегодный Бостонский марафон из-за пандемии коронавируса. Марафон не состоится впервые за 124 года.

В связи с таким решением властей Бостона организаторы марафона решили провести его в виртуальном формате. Участникам виртуального забега предстоит преодолеть 42,2 километра в течение шести часов и предоставить доказательства своих результатов.

Дистанцию виртуального марафона можно будет преодолеть с 7 по 14 сентября. В течение этой недели также будет проведен ряд виртуальных мероприятий.

Всем зарегистрированным участникам Бостонского марафона будут возвращены деньги, которые они внесли в качестве взноса. Также у них будет возможность поучаствовать в виртуальном забеге. Все участники виртуального марафона получат памятные призы.

Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)

Изначально Бостонский марафон был запланирован на 20 апреля, но потом его перенесли на 14 сентября из-за пандемии коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Марафон, Пандемия, Коронавирус, Бостонский марафон, Мартин Уолш.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
02 С футбольного клуба сняли 6 очков за начало контактных тренировок раньше времени
03 Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
04 Макгрегору отказали в чемпионском бое
05 АПЛ официально подтвердила дату возвращения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь