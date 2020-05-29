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Вирер назвала свою конечную цель в биатлоне

Вирер назвала свою конечную цель в биатлоне
16:13 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Итальянская биатлонистка Доротея Вирер будет выступать еще два года.

В марте Доротея Вирер рассматривала возможность завершить карьеру, однако все же приняла решение остаться в спорте.

Теперь же 2-кратная победительница Кубка мира рассказал о том, почему решила продолжить карьеру:

«В апреле я отдыхала и много размышляла на этот счет. Я решила попробовать еще раз. Конечно, мне нужно прислушиваться к своему телу и мотивации, но сейчас с мотивацией у меня все в порядке.

Весной, после сезона, я всегда чувствую себя уставшей. Весь апрель прошлого года получалось так, что я ходила с одного мероприятия на другое и не могла даже нормально питаться – приходилось есть в машине по дороге.

Я тренируюсь, выполняю обязательства перед федерацией и спонсорами, участвую в интервью и фотосессиях. Если сложить все вместе – получается слишком много. Человек становится почти как машина – вы никогда не расслабляетесь.

В этом году все совсем по-другому, и я даже представить не могла, что весна будет такой. В мае я чувствовала себя очень хорошо. У меня было время подумать, хочу ли я продолжать.

Возможно, впереди особенный год – мы пока не знаем, как он сложится. Да, я думаю, что моей последней целью в спорте будет Олимпиада, но до нее еще два года».

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Биатлон, Новости биатлона, Доротея Вирер.
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