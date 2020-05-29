Стала известна дата боя UFC Роберт Уиттакер - Даррен Тилл

Новости спорта:Средневесы могут подраться на «Бойцовском острове».

Экс-чемпион среднего веса UFC Роберт Уиттакер (20-5) подерется с топовым бойцом дивизиона Дареном Тиллом (18-2-1) 25 июля, сообщает портал Combat. Следуя словам главы промоушена Дэйны Уайта, поединок может возглавить турнир на «Бойцовском острове».

Тилл после этого боя, наверняка, рассчитывает заполучить еще один титульный шанс против Исраэля Адесаньи (19-0) , который в прошлом году отобрал чемпионский пояс как раз у Уиттакера.

Ранее Дэйна Уайт рассказал о том, что из себя будет представлять «Бойцовском острове».