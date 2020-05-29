Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Экс-игрок Динамо Алиев проведет бой: онлайн-трансляция поединка (Видео)
Экс-игрок Динамо Алиев проведет бой: онлайн-трансляция поединка (Видео)
Серии А возобновится матчем Аталанта - Сассуоло
Серии А возобновится матчем Аталанта - Сассуоло
Официально: Финал Кубка Украины пройдет в Тернополе
Официально: Финал Кубка Украины пройдет в Тернополе
Шахтер - Динамо: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча УПЛ
Шахтер - Динамо: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча УПЛ

Стала известна дата боя UFC Роберт Уиттакер - Даррен Тилл

Стала известна дата боя UFC Роберт Уиттакер - Даррен Тилл
20:19 Сегодня Телеграф xsport Фото: Инстаграм

Новости спорта:Средневесы могут подраться на «Бойцовском острове».

Экс-чемпион среднего веса UFC Роберт Уиттакер (20-5) подерется с топовым бойцом дивизиона Дареном Тиллом (18-2-1) 25 июля, сообщает портал Combat. Следуя словам главы промоушена Дэйны Уайта, поединок может возглавить турнир на «Бойцовском острове».

Тилл после этого боя, наверняка, рассчитывает заполучить еще один титульный шанс против Исраэля Адесаньи (19-0) , который в прошлом году отобрал чемпионский пояс как раз у Уиттакера.

Ранее Дэйна Уайт рассказал о том, что из себя будет представлять «Бойцовском острове».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, Роберт Уиттакер, Даррен Тилл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
02 Шовковский: Я не понимал свою замену в дебютном матче
03 Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
04 Ярмоленко: Последний раз я столько бегал в 20 лет
05 Чисора: Усик собирается танцевать вокруг меня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь