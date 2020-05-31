Гилберт Бернс попросил чемпионский бой

Новости спорта:Гилберт считает себя главным претендентом на титул

Полусредневес UFC Гилберт Бернс (19-3) после победы над Тайроном Вудли (19-5-1) попросил титульный поединок против Камару Усмана (16-1).

«Я люблю Камару Усмана, своего партнера по тренировкам. Но дайте мне шанс. Дэйна Уайт, Шон Шелби, я хочу драться за титул. У меня большая любовь и уважение к Усману, но я думаю, что я должен был следующим претендентом на титул.

Прямо сейчас я победил бывшего чемпиона. Я победил его также уверенно, может быть, даже лучше, чем Усман. Я хочу драться за титул».

Прямо сейчас я победил бывшего чемпиона. Я победил его также уверенно, может быть, даже лучше, чем Усман. Я хочу драться за титул».