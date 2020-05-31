Боец ММА Антонина Шевченко показала лицо после проигранного боя (Фото)

35-летняя представительница Перу Антонина Шевченко (8-2) уступила Кэтлин Чукагян на турнире UFC Fight Night 176. Чукагян победила единогласным решением судей.
После боя Шевченко выложила фото.
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MMA is a tough sport, but it’s my destiny and I will come back stronger. ММА тяжелый спорт, но это мой путь и я вернусь сильнее.
На лице спортсменки видны многочисленные рассечения и гематомы. Для Антонины это уже второе поражение в UFC. Спортсменка является старшей сестрой чемпионки UFC Валентины Шевченко.