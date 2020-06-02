Скачать
Вторник, 02.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Беленюк сравнил уровень расизма в США и Украине
Беленюк сравнил уровень расизма в США и Украине
Канадское пиво назвали в честь Шевченко
Канадское пиво назвали в честь Шевченко
Боксер Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда
Боксер Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда
Пятеро футболистов Барселоны заразились коронавирусом
Пятеро футболистов Барселоны заразились коронавирусом

Бывший чемпион UFC вышел к протестующим в США

Бывший чемпион UFC вышел к протестующим в США
12:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-чемпион UFC вышел на улицы успокаивать протестующих в США.

Американский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Чак Лидделл вышел успокаивать протестующих американцев в городе Хантингтон-Бич (округ Ориндж, Южная Калифорния). Об этом сообщает ABC7.

По словам Лидделла, сейчас люди не просто отстаивают свою позицию, а разрушают города и причиняют вред окружающим.

«Приятно видеть, что некоторые люди защищают наш город. Но это ужасно, насилие порождает насилие. Насилие никому не помогает. Мы все знаем, что случившееся плохо. За этим трудно было наблюдать. Но беспорядки не помогут. Разрушение городов, причинение вреда людям не принесут никакой пользы», — заявил экс-чемпион.

Массовые акции начались в США после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда. После задержания один из офицеров полиции прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы того отпустить, потому что он не может дышать.

Лидделл владел поясом чемпиона UFC в полутяжёлом весе, на его счету четыре успешные защиты. После ухода Чак был введён в Зал славы организации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протест, США, Вашингтон, UFC, Чак Лидделл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лунин станет сменщиком Куртуа в Реале
02 Серия А официально возобновится 20 июня
03 Беленюк сравнил уровень расизма в США и Украине
04 Джанлуиджи Буффон остается в Ювентусе
05 Президент назначил стипендии для 31 спортсмена и 13 тренеров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь