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Чемпионат по футволею в Х-Парке: день Копакабаны в Киеве

Чемпионат по футволею в Х-Парке: день Копакабаны в Киеве
13:25 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В четверг 4 июня, в столичном «Х-Парке» состоится чемпионат по футволею 1х1 Parimatch.

Турнир пройдет при поддержке FootballHub и федерации футволея Украины. За победу будут бороться 12 игроков из разных городов, среди которых будет и профессиональный футболист Иван Матяж. Обладатель Кубка Украины, экс-игрок «Шахтера» и «Олимпика» сейчас представляет краматорский «Авангард». Противостояние профессиональных игроков в футволей и футболистов станет изюминкой турнира. Подтвердили свое участие по 6 представителей каждого вида спорта.

Главными же претендентами на победу по оценкам аналитиков Parimatch являются Иван Матяж и Дмитрий Шевчук. Причем их шансы на данным момент равные (кэф 2.5). Отметим, что Дмитрий Шевчук уже не первый год играет в футволей и ему хорошо известны все секреты этого вида спорта. Если он по ходу турнира пересечется с Иваном, это может стать самым интересным матчем турнира.

Футволей появился более 50 лет назад знаменитом бразильском пляже Копакабана. Это спорт, сочетающий в себе качества пляжного волейбола и футбола. В показательных матчах нередко принимают участие такие футболисты как Ромарио, Роналдо и Роналдиньо.

В предстоящем чемпионате по футволею 1х1 Parimatch игроки будут разбиты на четыре группы по три человека в каждой. Матчи (всего запланировано 19) будут длиться около 20 минут каждый, а сам турнир растянется примерно на шесть часов. Поэтому, все желающие могут успеть насладиться зажигательным бразильским спортом и почувствовать долгожданное приближение лета.

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Футбол, Карантин, Футволей, Париматч, Х-Парк.
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