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Женский чемпионат Украины по хоккею завершен досрочно, победитель определен

Женский чемпионат Украины по хоккею завершен досрочно, победитель определен
19:52 Сегодня Телеграф xsport Фото: Facebook

Новости спорта:Команды успели отыграть ровно половину сезона.

Женский комитет ФХУ принял решение о досрочном завершении сезона чемпионата Украины среди девушек. Этот вопрос был решен на заседании исполкома ФХУ. 

Команды «Пантеры» и «Украиночка» выступали за досрочное завершение сезона без определения победителя, а ХК «Королевы Днепра», которые лидировали в таблице на момент остановки сезона, голосовали за определение победителей.

Так как была сыграна ровно половина сезона, и все команды провели одинаковое количество матчей, то ФХУ приняла решение признать «Королев Днепра» чемпионками сезона-2019/2020 и позволить командам не доигрывать регулярку. Об этом сообщила пресс-служба комитета в своем Facebook.

1-е место – ХК «Королевы Днепра»

2-е место – ХК «Пантеры»

3-е место – ХК «Украиночка»

Награждение команд будет проводиться подразделениями Федерации в соответствующих регионах, где базируются клубы, в максимально короткие сроки.

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Хоккей, Новости хоккея, Коронавирус, ХК Королевы Днепра, Женский чемпионат Украины по хоккею.
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