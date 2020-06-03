Gamers Without Borders: украинцы NaVi стали чемпионом по CS:GO

Новости спорта:NaVi стала чемпионом Counter-Strike: GO, отдав призовые $750 тысяч в UNICEF.

Украинская команда NaVi стала чемпионом по Counter-Strike: Global Offensive в рамках турнира Gamers Without Borders, отдав приз на благотворительность.

В финальное сражение NaVi и Mousesports вошли с парой побед на счету с каждой стороны. Битва прошла особенно напряженно для украинцев, так как в серии из 24 раундов они проигрывали со счетом 11–4. Mousesports доминировали настолько, что до чемпионства им оставались всего две победы. Все же NaVi проделала эпичный "камбэк", перевернув счет в свою пользу.

Пойдя в атаку, команда взяла восемь раундов подряд, перехватив инициативу со счетом 12–11. От победы и призовых $750 000 долларов их отделял всего один раунд. В решающем раунде Mousesports неожиданно вырвали победу, продлив финал на пять раундов до трех побед. NaVi продолжила давить, и вышла победителем из овертайма со счетом 3–0.

Gamers Without Borders — турнир, цель которого собрать средства благотворительным организациям, ведущим глобальную борьбу с коронавирусом. Оба финалиста перевели полученные из призового фонда деньги организациям, борющимся с COVID-19: NaVi передала $750 тысяч в UNICEF (Детский фонд ООН), а Mousesports пожертвовала $500 тысяч Международному союзу электросвязи.