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Gamers Without Borders: украинцы NaVi стали чемпионом по CS:GO

Gamers Without Borders: украинцы NaVi стали чемпионом по CS:GO
05:48 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости спорта:NaVi стала чемпионом Counter-Strike: GO, отдав призовые $750 тысяч в UNICEF.

Украинская команда NaVi стала чемпионом по Counter-Strike: Global Offensive в рамках турнира Gamers Without Borders, отдав приз на благотворительность.

В финальное сражение NaVi и Mousesports вошли с парой побед на счету с каждой стороны. Битва прошла особенно напряженно для украинцев, так как в серии из 24 раундов они проигрывали со счетом 11–4. Mousesports доминировали настолько, что до чемпионства им оставались всего две победы. Все же NaVi проделала эпичный "камбэк", перевернув счет в свою пользу.

Пойдя в атаку, команда взяла восемь раундов подряд, перехватив инициативу со счетом 12–11. От победы и призовых $750 000 долларов их отделял всего один раунд. В решающем раунде Mousesports неожиданно вырвали победу, продлив финал на пять раундов до трех побед. NaVi продолжила давить, и вышла победителем из овертайма со счетом 3–0.

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Gamers Without Borders — турнир, цель которого собрать средства благотворительным организациям, ведущим глобальную борьбу с коронавирусом. Оба финалиста перевели полученные из призового фонда деньги организациям, борющимся с COVID-19: NaVi передала $750 тысяч в UNICEF (Детский фонд ООН), а Mousesports пожертвовала $500 тысяч Международному союзу электросвязи.

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Киберспорт, Navi, Counter-Strike: Global Offensive.
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